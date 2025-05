anagni visite guidate straordinarie al palazzo bonifacio viii

Scopri il fascino storico del Palazzo Bonifacio VIII ad Anagni con le visite guidate straordinarie durante il weekend del 2 giugno 2025. Approfitta di questa occasione unica per immergerti nella ricca storia e architettura di uno dei più importanti patrimoni culturali della regione.

In occasione del weekend lungo per la festività del 2 giugno, il Palazzo Bonifacio VIII di Anagni apre le sue porte al pubblico con visite guidate straordinarie. Il celebre palazzo sarà visitabile domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025 con un turno di visita guidata alle ore 11:30 in entrambe le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it