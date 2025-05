Amtab le accuse al processo | Il fratello del boss gestiva le assunzioni e i fondi Cral

Scopri le accuse emerse nel processo Amtab, dove il fratello del boss gestiva assunzioni e fondi CRAL, rivelando un coinvolgimento di rilievo. Le testimonianze confermano il ruolo di Parisi e altri dipendenti nel tessere un oscuro intreccio di potere e influenze all'interno dell'azienda.

«La maggior parte dei soggetti intervistati in Amtab ha ammesso il ruolo di spessore che Parisi, e altri dipendenti coinvolti nell'inchiesta, avevano in termini di peso nei confronti degli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Amtab, le accuse al processo: «Il fratello del boss gestiva le assunzioni e i fondi Cral»

