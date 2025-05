amga spa confermati i vertici

L'assemblea dei Comuni Soci di Amga Spa ha confermato all’unanimità i vertici dell’azienda per i prossimi tre anni, garantendo continuità alla guida strategica. Pierluigi Arrara continuerà il suo mandato fino all’approvazione del bilancio 2027, assicurando stabilità e programmazione a lungo termine.

Tutti riconfermati per i prossimi tre anni: nella sostanza è questo il risultato principale prodotto dall'assemblea dei Comuni Soci di Amga spa che ha deliberato di riconfermare in toto il consiglio di amministrazione uscente. Per i prossimi tre anni e, nello specifico, sino all'approvazione del bilancio 2027, Pierluigi Arrara resterà dunque alla guida di Amga Legnano in qualità di presidente e amministratore delegato. Ad affiancarlo, nel ruolo di consiglieri, saranno ancora Fausto Benzi e Laura Meraviglia. "Ringrazio, anzitutto, i sindaci dei Comuni soci per la fiducia che mi hanno nuovamente accordato – è stato il commento di rito del presidente confermato Arrara –.