America’s Cup per Alinghi il protocollo annunciato da New Zealand non è stato concordato

Alinghi Red Bull Racing critica aspramente il protocollo annunciato da Emirates Team New Zealand per l'America’s Cup 2027 a Napoli, evidenziando come le decisioni prese non siano state condivise con il Challenger of Record, Athena Racing. La disputa mette in discussione la trasparenza e l’accordo tra le principali squadre internazionali di vela, alimentando l’attesa per ulteriori sviluppi nel prestigioso evento.

Alinghi Red Bull Racing attacca Emirates Team New Zealand circa le prime scelte effettuate in vista dell' America's Cup 2027 di vela, che si disputerà a Napoli: il team elvetico critica con un comunicato stampa, rilanciato dall' ANSA, il protocollo presentato, in quanto non condiviso con il Challenger of Record, Athena Racing, e la sede prescelta, non nel merito ma nelle modalità. Il consorzio di Ernesto Bertarelli scrive: " Pur accogliendo con entusiasmo la scelta di Napoli come perfetta sede ospitante dell'America's Cup 2027, i timori si sono ulteriormente aggravati ieri, quando Team New Zealand ha celebrato l'annuncio della città ospitante nel corso di un evento in città.

America’s Cup 2027 a Napoli, Alinghi attacca New Zealand: cosa è successo - L'America's Cup 2027 a Napoli è al centro di polemiche tra Alinghi e Team New Zealand, con il team svizzero che critica la decisione di assegnare la coppa alla gara italiana. 🔗continua a leggere

