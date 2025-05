America’s Cup 2027 a Napoli Alinghi attacca New Zealand | cosa è successo

L'America's Cup 2027 a Napoli è al centro di polemiche tra Alinghi e Team New Zealand, con il team svizzero che critica la decisione di assegnare la coppa alla gara italiana. Dopo le tensioni, Alinghi ha lasciato aperta la possibilità di partecipare, alimentando il dibattito sulle future sfide nel mondo della vela.

E’ di nuovo polemica tra Alinghi e Team New Zealand dopo l’assegnazione dell’America’s Cup 2027 a Napoli. Il team svizzero ha preso duramente posizione sulla scelta, lasciando però aperte le porte a una sua partecipazione. Cosa è successo. “Quando, nello scorso mese aprile, Alinghi Red Bull Racing ha annunciato il suo ritiro dalle selezioni per la 38ª America’s Cup, lo ha fatto in virtù di fondati timori emersi sulla gestione e sulla governance della Coppa da parte del Defender Team New Zealand”, premette Alinghi nel comunicato. Il riferimento è alla decisione di Alinghi di non partecipare alla America’s Cup, comunicata un mese fa, proprio perché non è stato trovato un accordo con il ‘defender’ della competizione sul futuro dell’evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America’s Cup 2027 a Napoli, Alinghi attacca New Zealand: cosa è successo

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: in Italia per la prima volta nella storia - L'America's Cup 2027 segnerà un momento storico: per la prima volta, l'Italia ospiterà questo prestigioso torneo velico. 🔗continua a leggere

