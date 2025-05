AMC chiude il bilancio 2024 in attivo | utile di quasi 300mila euro

AMC di Catanzaro chiude il 2024 con un utile di quasi 300.000 euro, evidenziando la solidità delle strategie adottate e il rafforzamento del suo impegno verso un modello di mobilità urbana sostenibile e innovativa. Questo eccellente risultato conferma la crescita e le prospettive positive dell’azienda nel panorama della mobilità cittadina.

L’ Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro (AMC) chiude l’esercizio 2024 con un risultato più che positivo: un utile netto pari a 294.791 euro. Un traguardo importante che testimonia l’efficacia delle scelte gestionali adottate e la solidità del percorso intrapreso dall’azienda, sempre più orientata a un modello di mobilità urbana sostenibile, moderna ed efficiente. Protagonista di questo successo è l’ingegnere Luca Brancaccio, Direttore Generale dell’AMC, che ha saputo tradurre in risultati concreti una gestione attenta, basata sull’innovazione e sull’ottimizzazione delle risorse. «Il bilancio positivo che presentiamo – ha dichiarato Brancaccio – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal nostro management e da tutto il personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

