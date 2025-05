ambriajazz alla riscoperta delle anime

AmbriaJazz, il festival itinerante dedicato alla scoperta delle anime attraverso la musica, torna con un'edizione ricca di emozioni e live coinvolgenti. Da Tirano a Maloja, dal 15 giugno al 10 agosto, il festival celebra l’arte musicale come linguaggio dell’anima, portando emozioni autentiche nelle atmosfere più suggestive dei Grigioni e di tutto il territorio.

Parte da Tirano domenica 15 giugno e prosegue sino alla tappa conclusiva di Maloja, nei Grigioni, domenica 10 agosto. Poco meno di due mesi di concerti per AmbriaJazz che ha scelto "Anime" come fil rouge della nuova, ricchissima edizione del festival itinerante per celebrare la musica come linguaggio dell'anima individuale ma anche come espressione dell'anima di una comunitĂ . "In un mondo alle prese con sfide sociali e ambientali urgenti, attraversato da fenomeni di frammentazione sociale e individualismo esasperato – dichiara Giovanni Busetto, direttore artistico dell'AmbriaJazz Festival – abbiamo sentito l'esigenza di riscoprire ciò che ci unisce, di promuovere un dialogo autentico e profondo.