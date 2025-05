Ambiente Briano F UNA | Ritorno del Barbagianni grazie a intervento umano

Il ritorno del barbagianni a Pianosa rappresenta un esempio positivo di come l'intervento umano possa favorire la rinascita della natura. Grazie al progetto sostenuto da Federparchi, si monitora la ripresa di questo importante rapace, dimostrando che la collaborazione tra uomo e ambiente può portare a risultati concreti e sostenibili.

(Adnkronos) – "Insieme a Federparchi sosteniamo fortemente il progetto 'Il ritorno del barbagianni a Pianosa' che riguarda la fase di monitoraggio del rapace. Vogliamo dimostrare che in fondo la natura ha anche bisogno dell'intervento umano. Soprattutto dove nel passato, come all'isola di Pianosa, ci sono stati interventi dell'uomo, come l'eradicazione del ratto nero, che hanno .