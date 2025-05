Ambesi | Gigante può provarci con Shelton Non vedo ostacoli nel tabellone di Alcaraz

Matteo Gigante può affrontare Shelton senza ostacoli nel tabellone di Alcaraz, aprendo nuove possibilità nel torneo. Nella nostra ultima puntata di TennisMania, analizziamo le grandi imprese di campioni come Tsitsipas, Musetti, Alcaraz e Rune, insieme alle sfide più interessanti del circuito.

La grande impresa di Matteo Gigante contro l'ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas e l'agevole passaggio al terzo turno dei vari big Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz e Holger Rune sono stati alcuni tra i temi principali trattati nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Gigante poteva vincere anche in tre set, il secondo ce l'aveva in mano. Tsitsipas ha troppi bassi. Altri giocatori della sua generazione hanno avuto passaggi a vuoto inaspettati, come ad esempio Medvedev.