amarcord e la mille miglia una corsa epica

Domani alle 17, le porte di Palazzo Buonadrata si apriranno per accogliere un appuntamento speciale, carico di memoria, mito e suggestione. Panozzo Editore presenta " Amarcord e la Mille Miglia. La leggendaria corsa nella Rimini di Fellini ", scritto da Carlo Dolcini e Tommaso Panozzo. L'evento sarĂ aperto dal saluto introduttivo di Paolo Pasini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. A cinquant'anni dall'Oscar ad Amarcord come miglior film straniero, la Mille Miglia — quella corsa leggendaria che ha attraversato l'Italia e le epoche — torna a rivivere tra le pagine di un'opera che intreccia con delicatezza e passione la storia di un Paese in corsa verso la modernitĂ e la visione onirica di un regista che ha fatto del ricordo un'arte: Federico Fellini.