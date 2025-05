Fiorello con Fabrizio Biggio a “Radio2 Radio Show – La Pennicanza ” hanato il prossimo tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron: “Occhio Macron, che lei non è Brigitte — è Giorgia! Lei è della Garbatella, attento a come te movi: altro che buffetto. lei parte de capoccia!”. Sul Vaticano: “ Papa Leone vuole andare al Giro d’Italia! Dopo Sinner e i calciatori del Napoli, adesso anche il ciclismo? Vuoi vedere che si candida a sostituire Malagò al CONI? Finirà pure ai Summer Hits, canterà dopo Tony Effe. lo chiameranno Papa L!”. Tra i bersagli ironici anche Donald Trump: “ I dazi sono stati bocciati e lui? ‘Ricorrerò al Tar del Lazio!’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amadeus sarà nostro ospite in diretta su ‘Cosagram’. Tanto a quest’ora non ci ascolta, starà contando i suoi telespettatori uno per uno”: Fiorello scatenato