Alvino esulta | Mamma quanto godo!!! Festeggia già la permanenza di Conte al Napoli? Messaggio virale sui social – FOTO

Alvino esulta per Conte? «Mamma quanto godo!!!». Il messaggio del giornalista napoletano dopo le ultime notizie – FOTO. Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli è sempre più fiducioso riguardo alla permanenza di Antonio Conte. Sono giorni decisivi per definire il futuro del tecnico neo campione d’Italia: nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con il presidente De Laurentiis, forse quello decisivo. Nel frattempo, sui social, Carlo Alvino si espone così senza alcun riferimento all’ex Juve. Mamma quanto godo!!!! — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 29, 2025 Messaggio social del giornalista già virale su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com