Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Artistico Sabatini Menna

L'alternanza scuola-lavoro con il Liceo Artistico Sabatini Menna offre agli studenti opportunità di crescita professionale e creativa, favorendo il collegamento tra formazione scolastica e mondo del lavoro. I Rotary Club di Salerno, con i presidenti Eduardo Grimaldi, Edoardo Ventura, Bonaventura D’Alessio e Raffaele Brescia Morra, supportano e promuovono iniziative di educazione e sviluppo giovanile per un futuro più sostenibile e innovativo.

I Rotary Club Salerno Duomo Presidente a.R. 2024-2025 Eduardo Grimaldi Rotary Club Salerno Est Presidente a.R. 2024-2025 Edoardo Ventura Rotary Club Salerno Presidente a.R. 2024-2025 Bonaventura D'Alessio Rotary Club Salerno Picentia Presidente a.R. 2024-2025 Raffaele Brescia Morra

