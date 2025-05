Alluvione Faenza stanzia nuovi contributi per le seconde case allagate Fondi anche per la pulizia dei fossi

Faenza ha stanziato nuovi fondi per supportare i proprietari di seconde case allagate during le recenti alluvioni del 2023 e 2024, riaprendo i termini per le domande di contributo straordinario. Inoltre, è stato approvato un progetto da 200mila euro per la pulizia dei fossi, per garantire una migliore prevenzione e tutela del territorio.

