Alluvione a Bologna | i residenti del Ravone fanno causa a Regione Comune e Bonifica

A Bologna, i residenti delle vie di Ravone, del Genio e Zoccoli hanno intentato una causa contro Regione, Comune e Bonifica a seguito delle pesanti alluvioni del 20 ottobre 2024. Questi cittadini chiedono risarcimenti per i danni subiti e si sono rivolti al Comitato per il dissesto idrogeologico per tutelare i propri diritti e la sicurezza del territorio.

Bologna, 29 maggio 2025 – Una causa per danno temuto rispetto ad alluvioni e allagamenti. Una ventina di residenti tra le vie di Ravone, del Genio e Zoccoli – strade bolognesi fortemente colpite dall'esondazione del torrente Ravone il 20 ottobre 2024 –, supportati dal Comitato per il dissesto idrogeologico di Bologna, ha promosso un'azione per denuncia di danno temuto nei confronti di enti e istituzioni cittadini e regionali: un'udienza è giĂ in programma un Tribunale il 4 giugno. Con il ricorso i cittadini, assistiti dall'avvocato Adriano Travaglia, chiedono di condannare il Comune, la Regione, il commissario straordinario e il Consorzio della Bonifica Renana a provvedere alla messa in sicurezza del bacino idrogeologico del torrente Ravone, considerando una penale per ogni giorno di ritardo e una cauzione di circa tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna: i residenti del Ravone fanno causa a Regione, Comune e Bonifica

Bologna: quando iniziano e quando finiscono i lavori sul Ravone - I lavori sul Ravone a Bologna inizieranno a giugno e si concluderanno entro l'estate, come confermato dall'assessore Daniele Ara. 🔗continua a leggere

