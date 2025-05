Alluvione 2023 dalla Regione oltre 115 milioni di euro in più per imprese e famiglie

Dopo l'alluvione del 2023, la Regione Toscana ha stanziato oltre 115 milioni di euro in più per sostenere imprese e famiglie colpite dai fenomeni meteorologici estremi. Questa misura mira a garantire un rapido sostegno economico e a rafforzare la ripresa del territorio toscano.

FIRENZE – La Regione Toscana è al fianco delle imprese e delle famiglie che hanno subito danni a causa dei fenomeni meteorologici estremi che hanno compito il territorio toscano negli ultimi due anni. La giunta regionale ha destinato nuove risorse alle imprese e prosegue con il percorso per dare alle famiglie contributi straordinari, oltre le risorse per la somma urgenza. “La Regione Toscana ha sentito l’esigenza di dare una ulteriore risposta a chi è stato più duramente colpito dalle ondate di maltempo eccezionale – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – Lunedì scorso abbiamo approvato una delibera che segna il terzo intervento sul fronte dell’ alluvione del 2 e 3 novembre 2023 e destina altri due milioni e mezzo di euro per le imprese, risorse che si aggiungono ai 25 milioni di ristori regionali già stanziati per dare alle famiglie un aiuto in aggiunta alle risorse di ‘immediato sostegno’ che stanno pian piano arrivando dallo Stato ma che necessitano di tempi e passaggi burocratici più lunghi”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

