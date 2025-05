Alloggio negato a studentessa transgender Protestano associazioni e politici | Inaccettabile

L'esclusione di una studentessa transgender dall'alloggio a Lecce scatenano proteste di associazioni e politici, condannando un comportamento inaccettabile che viola i principi di inclusione e rispetto. Un episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di combattere ogni forma di discriminazione nel settore abitativo.

LECCE - Dopo aver ottenuto la disponibilità per l'affitto di una stanza in un appartamento, condiviso con altre studentesse, una ragazza salentina si è vista improvvisamente rifiutare la possibilità di prenderne possesso non appena la proprietaria ha appreso della sua identità di genere.