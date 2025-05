Allo Spot 22 una giornata dedicata alla fotografia e al mercato dell' usato fotografico

Vieni a scoprire il mondo della fotografia e il mercato dell'usato fotografico allo Spot 22, il 30 maggio dalle 18 alle 22, presso lo studio SPOT22 in via San Michele 22. In collaborazione con RCE Foto, questa serata speciale è dedicata a appassionati, professionisti e curiosi desiderosi di approfondire e condividere la passione per l’immagine e l’attrezzatura usata di qualità .

 Lo studio fotografico SPOT22, in collaborazione con RCE Foto, è lieto di invitare appassionati, professionisti e curiosi a una serata speciale interamente dedicata alla fotografia e al mondo dell'usato. Venerdì 30 maggio, dalle 18 alle 22, Spot 22, in via San Michele 22  ospiterĂ un evento unico.

