Allenatori | Fiorentina spunta Pioli Conte resta a Napoli Allegri al Milan Gasperini vicino alla Roma

Il valzer delle panchine si fa incandescente! Mentre Antonio Conte resta a Napoli, la Fiorentina punta su un ritorno illustre: Stefano Pioli. Allegri torna al Milan, riportando entusiasmo e ambizioni. Nel frattempo, Gasperini è vicino alla Roma, pronto a scrivere un nuovo capitolo. Insomma, un mercato che non smette di sorprendere e mette in gioco sogni di gloria per le squadre italiane. Chi avrà la meglio? La stagione è appena iniziata!

Il ballo delle panchine porta notizie fresche, tipo ultim'ora: ufficiale la permanenza di Antonio Conte al Napoli. Mentre per la Fiorentina spunta un nome di ritorno: quello di Stefano Pioli. Fatta, invece, per Allegri al Milan. E ancora: a Firenze si sono incontrati dirigenti della Roma e Gian Piero Gasperini che ha già salutato l'Atalanta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Allenatori: Fiorentina, spunta Pioli. Conte resta a Napoli. Allegri al Milan. Gasperini vicino alla Roma

Cerca Video su questo argomento: Allenatori Fiorentina Spunta Pioli Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina, aria di ritorno in panchina? In cima alla lista spunta Pioli

Lo riporta informazione.it: Con le dimissioni a sorpresa di Raffaele Palladino, la Fiorentina è alle prese con la ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Come scrive TMW, nonostante il clima non semplice ...

Atalanta, il dopo Gasperini è ora: Farioli, Motta e Palladino nella lista, spunta anche Pioli

Come scrive msn.com: Ieri mattina a Zingonia è ufficialmente iniziata la fase esplorativa da parte dei dirigenti nerazzurri. Il casting degli allenatori a 24 ...

Atalanta, spunta Pioli per il dopo Gasperini. Motta piace sempre

Secondo gazzetta.it: Nove anni dopo l’Atalanta deve affrontare il tema dell’allenatore. Gian Piero Gasperini e la Dea non continueranno più insieme: un fatto sorprendente che obbliga la società bergamasca a prendersi il g ...