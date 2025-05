Allegri torna al Milan | accordo vicino manca solo l’annuncio ufficiale

Massimiliano Allegri si prepara a tornare al Milan, a distanza di undici anni dal suo primo ciclo sulla panchina rossonera. Con l'accordo ormai definito e manca solo l'annuncio ufficiale, è un ritorno atteso dai tifosi del club milanese. Segui tutte le novità su DAYITALIANEWS!

Un ritorno atteso undici anni. Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina del Milan, undici anni dopo quella fredda notte di Reggio Emilia, in cui il suo primo ciclo in rossonero si chiuse con una sconfitta contro il Sassuolo. Nonostante la separazione, Allegri lasciò il club con uno scudetto e una Supercoppa italiana in bacheca. Accelerazione decisiva nelle ultime ore. Il Milan ha spinto sull'acceleratore tra ieri e oggi, consapevole che il tempo stringe e che la concorrenza – in particolare quella del Napoli – era pronta ad agire. Fino a pochi giorni fa, sembrava che Allegri fosse a un passo dall'accordo con De Laurentiis, ma il rilancio per Antonio Conte ha riaperto la porta ai rossoneri.