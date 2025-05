Allegri ritorno al Milan in salita | salta le prime gare di Coppa Italia per squalifica

Il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan si prospetta come una sfida difficile, poiché salta le prime gare di Coppa Italia per squalifica. Scopriamo come questa situazione potrebbe influenzare il cammino del tecnico e il cammino dei rossoneri.

Il probabile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, potrebbe iniziare già in salita: il motivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, ritorno al Milan in salita: salta le prime gare di Coppa Italia per squalifica

