Allegri riparte dal Milan

Massimiliano Allegri torna a guidare il Milan, riprendendo il suo cammino nel club rossonero dopo un anno di pausa. L'allenatore livornese, già protagonista con i successi dal 2010 al 2014, è pronto a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Dopo un anno sabbatico Massimiliano Allegri torna in pista e riparte dal Milan. Il tecnico livornese ha accettato la corte dei rossoneri che lo riabbracciano dopo la prima esperienza durata quattro anni, dal 2010 al 2014, culminata con lo Scudetto del 2011. Superata la concorrenza del Napoli che lo aveva individuato come eventuale sostituto di Antonio Conte. ALLEGRI RIPARTE DAL MILAN: I DETTAGLI Il blitz del neo direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha avuto così successo. Il tecnico livornese, messo in stand-by dal Napoli, ha preferito non aspettare ancora le mosse dei partenopei e ha detto sì all’offerta del Diavolo, ovvero un contratto triennale da 5 milioni a stagione più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Allegri riparte dal Milan

