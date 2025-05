Allegri-Milan tutto fatto! | aveva un pre-accordo con il Napoli ma …

Massimiliano Allegri si prepara a tornare al Milan come nuovo allenatore, firmando un contratto triennale e sostituendo Sérgio Conceição. Dopo aver avuto un preaccordo con il Napoli, l'allenatore livornese sceglie ora il club rossonero per rilanciare il suo percorso. Resta da capire come questa mossa influenzerà il futuro dei rossoneri e della Serie A.

Massimiliano Allegri si appresta a tornare al Milan come allenatore al posto di Sérgio Conceição: contratto triennale per il livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Allegri-Milan, tutto fatto!”: aveva un pre-accordo con il Napoli, ma …

