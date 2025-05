Allegri Milan ritorno sempre più vicino da parte del tecnico rossonero Ecco le ultime novità

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan si avvicina sempre più, con le ultime novità che indicano un'ufficialità imminente. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, previsto nelle prossime ore, che potrebbe segnare una svolta importante per la stagione.

Massimiliano Allegri è pronto a tornare al Milan. L'ufficialità del suo ingaggio come nuovo allenatore rossonero è attesa a breve, con l'annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A confermare l'imminente svolta è Gianluca Di Marzio.

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

