Allegri-Milan nuovi colloqui e fumata bianca vicina Fabrizio Romano

Secondo Fabrizio Romano, le trattative tra Massimiliano Allegri e il Milan sono ormai in fase avanzata, con una fumata bianca vicina. Il club rossonero lavora intensamente per ufficializzare il nuovo accordo nel minor tempo possibile. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie di mercato e sviluppi su questa importante operazione.

Massimiliano Allegri e il Milan, l’affare è vicinissimo alla fumata bianca. A riferirlo è il giornalista Fabrizio Romano tramite il proprio account “X”. Stando agli ultimi aggiornamenti dell’esperto di mercato, il club rossonero sta lavorando per arrivare alla firma il prima possibile. Il tweet di Fabrizio Romano. Di seguito il messaggio postato da Romano su “X”: “Il Milan si sta avvicinando alla nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Oggi si sono svolti nuovi colloqui con la dirigenza rossonera, in attesa della firma dell’accordo. Il Milan sta lavorando per arrivare alla firma il prima possibile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri-Milan, nuovi colloqui e fumata bianca vicina (Fabrizio Romano)

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Allegri Milan Nuovi Colloqui Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tare parte al Max; Conte-Allegri, destini incrociati. Gli ultimi aggiornamenti tra Napoli e Milan; Allegri-Milan, ci siamo! Affondo rossonero: avanti tutta su Max per chiudere subito; MERCATO - Romano: Allegri ad un passo dal Milan, colloqui con Ibra e Tare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Allegri-Milan, nuovi colloqui e fumata bianca vicina (Fabrizio Romano) - Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri sarebbe ad un passo dal tornare sulla panchina del Milan. 🔗ilnapolista.it scrive

Romano: “Manca solo la firma per Allegri al Milan!” - Come riporta Fabrizio Romano, manca solo la firma e Allegri tornerà sulla panchina rossonera 11 anni dopo l'ultima volta. 🔗Lo riporta mondonapoli.it

Il Milan fa all-in su Allegri: la distanza tra le parti e le sensazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com scrive