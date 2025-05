Allegri Milan | l’ex Juventus ha firmato con i rossoneri Il tecnico torna sulla panchina del Diavolo manca solo l’ufficialità

Massimiliano Allegri ha ufficialmente firmato con il Milan, tornando sulla panchina dei rossoneri dopo le voci di mercato. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo per il club meneghino e il ritorno di un tecnico di grande esperienza.

Allegri Milan: l’ex Juventus ha posto la firma con i rossoneri. L’allenatore torna sulla panchina del Diavolo, manca solo l’ufficialità. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il tecnico ha firmato il contratto insieme al dirigente rossonero Giorgio Furlani. Poco dopo è arrivata anche la conferma di Fabrizio Romano con il classico “Here we go”. Per Allegri si tratta di un ritorno sulla panchina rossonera, dopo l’esperienza dal 2010 al 2014. Ora il suo compito sarà rifondare una squadra reduce da una stagione deludente, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com