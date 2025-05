Allegri Milan | incontro con Furlani per la firma vicinissimo il ritorno dell’ex Juve in rossonero Quali sono i prossimi passi prima dell’ufficialità

Allegri Milan: si avvicina il ritorno dell'ex Juventus, con un incontro in corso con Giorgio Furlani per la firma. La trattativa è in fase avanzata, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, segnando un nuovo importante passo per il club rossonero.

Allegri Milan: incontro in corso con Giorgio Furlani per la firma, vicino il ritorno dell’ex Juventus in rossonero. Quali sono i prossimi passi. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Dopo giorni di contatti e riflessioni, ora è in corso un incontro decisivo tra il tecnico livornese e l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sottolineando come le parti siano riunite proprio in questo momento per definire gli ultimi dettagli e procedere con le firme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Milan: incontro con Furlani per la firma, vicinissimo il ritorno dell’ex Juve in rossonero. Quali sono i prossimi passi prima dell’ufficialità

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

