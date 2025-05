Allegri-Milan fissato l’incontro per la firma | le cifre e i dettagli

Massimiliano Allegri è ormai vicino al ritorno al Milan, con l’incontro per la firma fissato e sempre più vicino. Tutti i dettagli su questa clamorosa svolta nel mondo del calcio italiano, tra cifre e trattative imminenti.

Allegri al Milan, non si tratta più solamente di indiscrezioni: che svolta clamorosa! Fissato l’incontro per la firma: di seguito tutti i dettagli. Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare ad allenare in Serie A e lo sta facendo in grande stile. Il tecnico è ormai a un passo dal Milan ed è anche già stato fissato l’incontro decisivo per chiudere l’accordo. Presto arriverà la firma che lo renderà, ancora una volta, il nuovo allenatore del Milan. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: è il caso di Massimiliano Allegri che, dopo aver allenato il Milan dal 2010 al 2014, ora si sta preparando per riprendere in mano la panchina rossonera. 🔗 Leggi su Sportface.it