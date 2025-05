Allegri-Milan chiusura in arrivo | i dettagli del contratto

Mancano pochi passi alla conclusione dell’accordo tra Massimiliano Allegri e il Milan, con dettagli sul contratto che si stanno definendo. La Serie A si prepara a un nuovo capitolo, mentre Allegri si appresta a voltare pagina sulla panchina rossonera.

Chiusura in arrivo per il passaggio di Massimiliano Allegri al Milan: i dettagli sul contratto del tecnico toscano. Il valzer delle panchine della Serie A sta prendendo vita. Antonio Conte sembra sempre più vicino alla permanenza al Napoli e allora si è chiusa quella porta per Massimiliano Allegri, che avrebbe nuovamente preso il posto del tecnico salentino come accaduto alla Juventus nell’estate del 2014. Per il tecnico toscano, alla fine, l’affondo decisivo l’ha fatto il Milan con l’arrivo di Igli Tare che, a distanza di 11 anni, sta riportando l’ex allenatore della Vecchia Signora all’ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Sportface.it

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

