Allegri Milan | accordo trovato per il ritorno dell’ex Juventus in rossonero Firma a breve per il tecnico tutti i dettagli

Massimiliano Allegri sta per tornare al Milan, con un accordo ormai definito e la firma dell'allenatore imminente. Dopo elaborate trattative, il ritorno dell'ex Juventus in rossonero rappresenta una delle novità più importanti della sessione di mercato. Restate aggiornati per tutte le novità su questaiola importante operazione.

Allegri Milan: è stato trovato l’accordo per il ritorno dell’ex Juve in rossonero. Firma a breve per l’allenatore, novità importanti. È ormai quasi fatta: Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina del Milan. Come riferito da Daniele Longo di Calciomercato.com, dopo giorni di trattative intense, le parti hanno trovato un accordo e restano solo da definire gli ultimi dettagli prima della firma ufficiale. Il tecnico ex Juve, che ha già guidato i rossoneri dal 2010 al 2014 conquistando uno Scudetto, è stato scelto dalla dirigenza per dare nuova solidità alla squadra dopo una stagione altalenante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Milan: accordo trovato per il ritorno dell’ex Juventus in rossonero. Firma a breve per il tecnico, tutti i dettagli

