Allegri ha firmato per il Milan manca solo l' annuncio

Massimiliano Allegri ha firmato con il Milan, e l'annuncio ufficiale è ormai alle porte. Dopo un rapido riscontro con il nuovo direttore sportivo Tare, i rossoneri hanno concluso l'accordo, riportando Allegri in maglia milanista a distanza di 11 anni dall'ultima avventura.

AGI - Prima Tare, poi Allegri: nello spazio di due giorni il Milan ha sistemato le due questioni più urgenti. Il neo direttore sportivo non ha perso tempo, e nel giro di poche ore ha chiuso la trattativa per riportare Allegri in rossonero 11 anni dopo l'ultima volta. Mercoledì sera le parti si erano sensibilmente avvicinate, complici le notizie provenienti da Napoli a proposito di Conte (del quale Allegri sarebbe stato il sostituto più probabile), con il Milan scaltro ad approfittare della situazione di stallo per fare la sua mossa. In mattinata sono stati limati gli ultimi dettagli e nel pomeriggio il tecnico livornese ha raggiunto in pieno centro a Milano gli uffici del suo procuratore Branchini, dove poco dopo sono arrivati anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, il presidente Paolo Scaroni e lo stesso Tare. 🔗 Leggi su Agi.it