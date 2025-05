Allegri ha firmato col Milan manca solo l’ufficialità | tutti i dettagli

Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina del Milan, con l’ufficialità che si attende a breve. Dopo undici anni, il tecnico firma il contratto e rafforza le ambizioni dei rossoneri, escludendo un suo possibile approdo all’Inter. Restano solo da definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Allegri è un nuovo allenatore del Milan, manca solamente l’ufficialità. Il tecnico ha firmato il nuovo contratto e ritorna in rossonero dopo undici anni. Quindi non andrà all’Inter. Secondo le indiscrezioni, Beppe Marotta lo aveva messo sulla propria lista in caso di addio di Simone Inzaghi. ARRIVO – Massimiliano Allegri la prossima stagione allenerà il Milan. Dopo l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, la società rossonera batte anche un secondo colpo: quello dell’allenatore. D’altronde, quest’anno è stato un disastro epocale per il Milan. Niente Inter. L’ex tecnico della Juventus era finito sul taccuino di Beppe Marotta, secondo alcuni colleghi “esperti” di calciomercato, nell’eventualità di un ipotetico addio di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Allegri ha firmato col Milan, manca solo l’ufficialità: tutti i dettagli

Totti designa il futuro di Allegri e Conte: «Non andranno alla Roma, hanno già firmato per altre squadre!». Annuncio a sorpresa! - Francesco Totti, ex capitano della Roma, svela il futuro di Allegri e Conte, sorprendendo i tifosi. In un’intervista a Sky Sport, Totti annuncia che i due allenatori non approderanno alla Roma, avendo già firmato con altre squadre. 🔗continua a leggere

