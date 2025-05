Allegri ha firmato col Milan! Ecco la corsa col contratto | PM VIDEO

Allegri ha ufficialmente firmato con il Milan, segnando l'inizio di una nuova avventura. Scopri nel video il momento della firma e l'emozionante corsa dell'allenatore con i documenti in mano, dopo l'incontro tra Furlani, Tare e Allegri. Un passo importante per il club e i suoi tifosi!

Finito l'incontro tra Furlani-Tare e Allegri per la firma sul contratto con il Milan. L'allenatore ha firmato il contratto! Ecco il video. Finito l'incontro tra Furlani-Tare e Allegri per la firma sul contratto con il Milan. L'allenatore ha firmato il contratto! Ecco il video della sua corsa proprio con i fogli nella sua mano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri ha firmato col Milan! Ecco la corsa col contratto | PM VIDEO

Allegri Napoli (Gazzetta), l’ex Juve in pole position in caso di addio di Conte! ADL pronto ad offrirgli questo contratto: i dettagli - La Gazzetta dello Sport riporta che Allegri è in pole per sostituire Conte al Napoli, qualora l'allenatore dovesse lasciare. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Allegri Ha Firmato Milan Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Allegri ha firmato: accordo fino al 2027 con opzione per il 2028, si attende l'annuncio; Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Milan, accelerata al Max: Allegri, i rossoneri ci riprovano. Ma devono correre...; La Juve su Conte, il Napoli blocca Allegri. Italiano prima scelta Milan, Espirito Santo idea Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allegri al Milan: il livornese ha firmato, adesso manca l'annuncio. L'accordo e quanto guadagna - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese ha appena firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per due stagioni con un'opzione per ... 🔗Riporta msn.com

UFFICIALE| Max Allegri ha firmato il contratto che lo legherà al Milan - Massimiliano Allegri ha firmato il contratto che lo renderà il prossimo allenatore del Milan. Per lui un biennale da 5.5 milioni a stagione ... 🔗Secondo msn.com

Allegri ha firmato col Milan: i dettagli del ritorno in rossonero - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com scrive