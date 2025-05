Allegri e Tare disegnano il nuovo Milan | svolta Leao e beffa per la Roma

Massimiliano Allegri torna ufficialmente sulla panchina del Milan, con Igli Tare e Giorgio Furlani pronti a plasmare il nuovo progetto rossonero. La rivoluzione targata Allegri e il direttore sportivo albanese promette di portare una svolta importante, tra sorprese come Tonali e battute d’arresto per la Roma.

Nasce la squadra del tecnico livornese e del direttore sportivo albanese: ecco le decisione per il Diavolo che verrĂ Ormai ci siamo. Massimiliano Allegri diventerĂ a breve il nuovo allenatore del Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di premere il piede sull'acceleratore per mettere le mani sul tecnico livornese. Dopo il disastro della stagione appena trascorsa, il Milan ha scelto di puntare sul pragmatismo di un allenatore abituato a vincere, che conosce bene le pressioni di un grande club, come quello rossonero.

Milan, Impallomeni: “Tare tra le soluzioni migliori” Su Theo e Allegri … - A MaracanĂ , Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, analizza le soluzioni piĂą efficaci di Tare e Allegri. 🔗continua a leggere

