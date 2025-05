Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan, firmando un contratto biennale da 5,5 milioni di euro all’anno. Dopo undici anni, il tecnico torna sulla panchina rossonera, portando con sé esperienza e leadership, in un momento di grande fermento nel mondo del calcio. La notizia, confermata da Sky Sport e Fabrizio Romano, segna un importante cambio alla guida dei rossoneri.

. Massimiliano Allegri ha firmato col Milan: contratto biennale da 5,5 milioni l’anno. Torna al Milan dopo undici anni. Ne hanno dato notizia sia Sky Sport sia Fabrizio Romano. Allegri torna nel mondo del calcio proprio nel giorno in cui arrivano le notizie sul licenziamento di Giuntoli che un anno fa lo aveva estromesso dalla Juventus andando a prendere Thiago Motta. AC Milan sign Max Allegri as new coach. Allegri, Milan CEO Giorgio Furlani and President Scaroni in @SkySport images. pic.twitter.comvtyGGvZFoF — Luca Bendoni (@LucaBendoni) May 29, 2025 Massimiliano Allegri has just SIGNED in as new AC Milan manager, here we go! Meeting right now with Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri and Giovanni Branchini with all contracts being sealed. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it