Allegri è il nuovo allenatore del Milan | ci sono le firme tutti i dettagli

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, con l’accordo firmato nelle ultime ore. Dopo un'intensa trattativa, il tecnico livornese torna sulla panchina rossonera, portando esperienza e motivazione alla squadra. Tutti i dettagli della trattativa e le novità in casa Milan.

Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Intesa raggiunta per il tecnico livornese,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Allegri in panchina, nuovo club a sorpresa: ha già preso il volo - Massimiliano Allegri sembra pronto a intraprendere una nuova avventura in un club a sorpresa, con indiscrezioni sempre più insistenti sul suo futuro. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Allegri Nuovo Allenatore Milan Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Milan, aumenta la fiducia per Allegri: proposto un biennale da 5 milioni più bonus; Milan, Allegri nuovo allenatore? La volontà del club, l’offerta di contratto; Milan, Allegri ha detto sì: accordo triennale. Incontro in corso a Milano tra l'allenatore e Furlani. 🔗Cosa riportano altre fonti

Max Allegri al Milan, raggiunto l’accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà - L'accordo tra il Milan e Max Allegri è stato raggiunto su una intesa di un biennale con opzione per il terzo, da 5 milioni più bonus ... 🔗Segnala fanpage.it

Milan, Allegri ha detto sì: è lui il nuovo allenatore, accordo triennale - Il pressing di Tare ha dato i suoi frutti: sorpassato il Napoli, contratto da 5 milioni a stagione piu due di bonus ... 🔗msn.com scrive

Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ci sono le firme, tutti i dettagli - Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Intesa raggiunta per il tecnico ... 🔗Riporta msn.com