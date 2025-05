Allegri al Milan | sprint dei rossoneri per chiudere c’è già la firma? Le ultime

Massimiliano Allegri si appresta a tornare sulla panchina del Milan, con un accordo già siglato e la firma ufficiale imminente. I rossoneri svelano il rapido sprint verso il ritorno dell’allenatore livornese, pronti a rilanciare il progetto sportivo con un volto esperto e vincente.

Massimiliano Allegri vicino al ritorno sulla panchina del Milan: il tecnico avrebbe già firmato con i rossoneri, i dettagli Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina del Milan. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma l’accordo ormai è stato siglato: come riportato da Matteo Moretto, l’allenatore livornese ha firmato il contratto insieme all’amministratore delegato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri al Milan: sprint dei rossoneri per chiudere, c’è già la firma? Le ultime

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ci sono le firme, tutti i dettagli - Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Intesa raggiunta per il tecnico ... 🔗msn.com scrive

Milan, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore: firmato il contratto di tre anni. Succede a Sergio Conceicao - SERIE A - Dopo il quadriennio 2010-14, Max torna in sella alla guida del club rossonero che punterà con forza su di lui per la totale rifondazione. 🔗Come scrive eurosport.it

Milan, accordo con Allegri: dalle sirene Napoli (e Inter) al ritorno in rossonero - Il Diavolo ha trovato l'intesa con l'allenatore, sulla base di un triennale da 5 milioni a stagione più bonus. Manca solo la firma. Allegri era stato contattato anche dal Napoli in caso di addio di Co ... 🔗Secondo msn.com