Allegri accelerata Milan | accordo concluso scenario definito – DAZN

Max Allegri è ormai pronto a tornare al Milan, con un accordo concluso e lo scenario ormai definito. Dopo un anno di pausa, il tecnico livornese potrebbe vivere la sua seconda avventura in rossonero, avvicinandosi sempre più alla panchina dei campioni d’Italia.

Max Allegri è ora a un passo dal passaggio al Milan dopo un anno trascorso senza allenare. Per il tecnico livornese si tratterebbe della seconda avventura in rossonero. L’AVVICINAMENTO – Max Allegri e il Milan sono ora vicinissimi a dirsi sì. Come riferito da Orazio Accomando di DAZN, i colloqui tra le parti hanno condotto al raggiungimento di un accordo definitivo per un contratto triennale a 5 milioni annuali più bonus. Su queste basi, la società rossonera e l’allenatore toscano devono soltanto risolvere gli ultimi dettagli formali prima della fumata bianca. Quest’ultima potrebbe giungere direttamente nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, dato l’incontro programmato tra le parti per la soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Allegri, accelerata Milan: accordo concluso, scenario definito – DAZN

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; ULTIM’ORA – Scatto del Milan per Allegri: accordo vicino, è la prima scelta; Colpo di scena su Allegri: Napoli lontano, ha un accordo col Milan! I dettagli; Milan, ad un passo il ritorno di Allegri in panchina: si può chiudere entro il week end. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allegri al Milan, accordo raggiunto: cifre e dettagli del clamoroso ritorno - Il Milan e Massimiliano Allegri sono sempre più vicini a trovare un'intesa. Spuntano già le cifre e i dettagli dell'imminente accordo. 🔗spaziomilan.it scrive

Milan, accordo totale con Allegri: in mattinata incontro per formalizzare - Nella giornata di ieri il Milan ha accelerato per Massimiliano Allegri: ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dall'esperto di mercato di Dazn ... 🔗Come scrive msn.com

Milan, blitz di Tare: incontro con Allegri per sbloccare la situazione - Il Milan vuole Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è la prima scelta per il dopo Sergio Conceicao e l`accelerata delle ultime ore ha ... 🔗msn.com scrive

Mister Allegri showing his skills ???????