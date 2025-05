Alle radici dell’odio occidentale per Israele l’invidia per chi sa per cosa combatte

Scopri le radici dell'ostilità occidentale verso Israele, spesso mascherata da un'apparente preoccupazione umanitaria. Dietro l'invidia per la chiarezza delle sue posizioni si cela un sentimento più profondo di sfiducia e paura, radicato in dinamiche complesse e spesso fraintese.

L'animosità che quattro quinti dell'opinione pubblica d'Europa nutre verso Israele indossa la maschera dell'umanitarismo, ma sotto cova un astio più profondo: quello di una società sfibrata, impaur.

