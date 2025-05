Allagato il plesso Luzio Fuori uso computer e altro materiale

Il violento acquazzone di martedì pomeriggio ha provocato gravi allagamenti al plesso Luzio di San Severino, causando l’allagamento di aule e la perdita di computer e materiali didattici. La scuola sta lavorando per ripristinare gli spazi e garantire la ripresa delle attività scolastiche nel più breve tempo possibile.

Il violento acquazzone che martedì pomeriggio si è abbattuto su San Severino ha creato disagi anche all’interno del plesso Luzio, che ospita gli studenti dell’Itts Divini. Alcune aule del piano interrato sono state allagate. Il personale scolastico fin dalle prime ore di ieri mattina ha dovuto lavorare per liberare le stanze dall’acqua. Diversi i disagi nell’organizzazione scolastica e alcuni materiali elettronici, come i computer, sono stati seriamente compromessi. Le conseguenze dell’allagamento sono ancora da monitorare. Oltre a questo imprevisto, a causa della pioggia intensa dell’altro giorno sono state registrate frane e smottamenti in più punti del comprensorio comunale, in particolare lungo la strada statale 361 Septempedana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allagato il plesso Luzio. Fuori uso computer e altro materiale

