All’Accademia sventolano le bandiere atalantine Bellini e Raimondi Già svolti mille screening gratuiti da giovedì i tornei open

All'Accademia dello Sport si respira entusiasmo con le bandiere atalantine di Bellini e Raimondi che sventolano tra i festeggiamenti e i mille screening gratuiti già svolti. A partire da giovedì, l’evento prosegue con i tornei open presso la Cittadella dello Sport di via Gleno, un’occasione di sport e solidarietà sotto il segno delle bandiere italiane, europee e nerazzurre.

All’ingresso della Cittadella dello Sport di via Gleno 2L sventolano fiere tre bandiere: quella italiana, quella europea e quella dell’ Accademia dello Sport per la Solidarietà. Ma sono sere dove sui 4 campi di terra battuta dove si sta disputando la 49esima edizione del torneo di tennis non mancano mai nemmeno le bandiere nerazzurre del passato, anche recentissimo. Tra loro Gianpaolo Bellini, nato e cresciuto con la maglia nerazzurra, difesa per 400 volte tra i grandi e altre innumerevoli in tutta la trafila delle giovanili: quando Giovanni Licini chiama, è sempre tra i primi a rispondere presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - All’Accademia sventolano le bandiere atalantine Bellini e Raimondi. Già svolti mille screening gratuiti, da giovedì i tornei open

