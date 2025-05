Alla scoperta dell' antica storia del borgo di Castelvetro dal Neolitico all’epoca contemporanea

Scopri l’affascinante storia di Castelvetro di Modena, un borgo ricco di testimonianze che vanno dal Neolitico fino ai giorni nostri. Lunedì 2 giugno alle 11, partecipa a un entusiasmante tour guidato che ti condurrà tra scorci storici e il suggestivo Palazzo Rangoni, partendo dal cuore del paese, Piazza Roma.

Lunedì 2 giugno alle 11 appuntamento con il tour guidato alla scoperta del suggestivo borgo di Castelvetro di Modena e Palazzo Rangoni. I tour partiranno da Piazza Roma, cuore pulsante del paese, per narrare in maniera interessante e coinvolgente l’antica storia del borgo dal Neolitico all’epoca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Alla scoperta dell'antica storia del borgo di Castelvetro, dal Neolitico all’epoca contemporanea

Tremosine: escursione alla scoperta del borgo e della Forra - Unisciti a noi ogni domenica, dal 18 maggio al 5 ottobre, per un'escursione unica a Tremosine. Partendo da Pieve, esploreremo il suggestivo borgo storico, che fa parte dei "Borghi più belli d'Italia", e visiteremo la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riemerge il “Google Maps” dell’antica Roma sotto il Campidoglio; Estate al MuNDA: attività per centri estivi; Nuova scoperta a Roma: ritrovato un mosaico di epoca romana; Scoperta affascinante in Spagna: un’impronta digitale riaccende il mistero dell’arte dei Neanderthal. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scoperta l'impronta di un Neanderthal più antica in assoluto: dalle analisi emerge una nuova verità sul tipo di cultura di questi ominidi - L'impronta di un Neanderthal più antica mai rinvenuta in Europa è stata sottoposta ad analisi multispettrale: cosa hanno scoperto? 🔗Si legge su tecnologia.libero.it

scoperta in provincia di Segovia: la più antica impronta digitale umana datata oltre 40.000 anni fa - Scoperta a San Lázaro, Segovia, un ciottolo con impronta digitale neandertaliano di oltre 40.000 anni fa decorato con ocra, che dimostra capacità simboliche e artistiche avanzate dei Neanderthal. 🔗Segnala gaeta.it

Scoperta rivoluzionaria in Spagna: la pietra dei Neanderthal e l’arte primitiva - Il ciottolo, trovato a un metro e mezzo di profondità, non è un utensile né un’arma, ma un oggetto decorato con un punto rosso, il cui colore non è naturale. Gli scienziati ipotizzano che si tratti di ... 🔗Come scrive viaggiamo.it