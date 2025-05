Alla riscoperta dell’umorista Amurri

Scopri la vita e l’opera dell’umorista Antonio Amurri, nato ad Ancona il 28 giugno 1925, attraverso un evento speciale al Caffè Letterario The Mole. Un'occasione unica per riscoprire il suo umorismo e il suo controverso romanzo "Stavolta m’ammazzo sul serio" in occasione della ripubblicazione delle sue opere complete.

Il 28 giugno 1925 nasceva ad Ancona il grande autore umoristico Antonio Amurri. La città lo ricorda oggi (ore 17.30, ingresso libero) al caffè letterario The Mole, presso la Mole Vanvitelliana, dove sarà presentato il romanzo " Stavolta m’ammazzo sul serio ". L’occasione è data dalla ripubblicazione dell’opera omnia di Amurri, scomparso a 67 anni nel 1992, da parte della casa editrice Baldini+Castoldi, che proprio in occasione del centenario della nascita ha deciso di ripubblicare tutta la sua fatica letteraria al ritmo di due titoli all’anno. L’incontro è patrocinato dal Comune, il cui assessore alla cultura Marta Paraventi ricorda la figura di Amurri come "umorista, scrittore, pittore, disegnatore satirico, indimenticato creatore di programmi storici di varietà della televisione e della radio italiana degli anni ’60, ‘70 e ‘80, nonché di canzoni che sono rimaste nella storia della musica del nostro paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta dell’umorista Amurri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alla riscoperta dell’umorista Amurri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alla riscoperta dell’umorista Amurri - Ancona oggi ricorda un suo figlio illustre: in occasione del centenario della nascita sarà ripubblicata l’opera omnia ... 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it

Tangentopoli, Sandra Amurri: Le mazzette che abbiamo pagato con il Mose evidenzia che la ...