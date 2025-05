Alla manifestazione del 7 giugno servirà molto Autan

Se parteciperete alla manifestazione del 7 giugno, preparatevi a sopportare l'autan e le fastidiose vespe e mosconi, tipici di questa stagione. Scopri come affrontare al meglio il caldo e gli insetti fastidiosi in un evento importante per Gaza, per vivere la protesta senza inconvenienti.

Ci saranno le vespe e i mosconi alla manifestazione del 7 giugno per Gaza? Lo chiedo perché, se ci fossero, preferirei restarmene a casa. Oh bella questa, penserà qualcuno, il signorino pretende di scendere in piazza alle porte dell’estate senza sentir ronzare una mosca! C’è un equivoco, però. Io sto parlando di un altro antinferno, e le vespe a cui mi riferisco sono quelle che nel canto terzo tormentano, per contrappasso, le anime degli ignavi, mentre corrono dietro a una generica insegna sventolante. E quale sarà l’insegna dei manifestanti, quale la loro piattaforma? Credo che la segreta speranza del Pd sia di mantenersi fino all’ultimo nel vago, così da replicare il capolavoro d’ignavia della piazza per l’Europa del 15 marzo scorso: lì per le vespe e i mosconi fu una cuccagna, punzecchiavano con gusto la folla in marcia per il riarmo, contro il riarmo, per un altro riarmo, per il disarmo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alla manifestazione del 7 giugno servirà molto Autan

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Il 21 giugno a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale, promossa dalla campagna Stop Rearm Europe, per fermare le azioni di Israele contro Gaza e denunciare il piano di eliminazione del popolo palestinese. 🔗continua a leggere

