Alla Glorio oggi le chiavi della città | Insieme risolleveremo Osimo

E’ pronta per stamattina alle 11 la cerimonia di insediamento della nuova sindaca di Osimo Michela Glorio. Di fronte al municipio la consegna delle chiavi della città che simbolicamente avverrà dalle mani della commissaria prefettizia Grazia Branca che ha retto il municipio da dicembre quando è stato commissariato. Glorio è entusiasta nell’annunciarlo: "Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Aspetto i miei concittadini numerosi per la cerimonia di insediamento in municipio. Sarà l’inizio di un percorso nuovo e carico di entusiasmo e speranza Insieme, con il vostro sostegno, risolleveremo Osimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it