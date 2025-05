Alla cena del Club Enrico Chiesa La dichiarazione d’amore dell’attaccante | Il prossimo anno spero di essere qui Sono disponibile voglio fare grandi cose

Durante la cena del Siena Club Enrico Chiesa, l’attaccante ha espresso il suo amore per la squadra e la sua forte volontà di continuare a fare grandi cose con la Robur, confidando di essere ancora qui il prossimo anno. Con entusiasmo e determinazione, Boccardi ha ricevuto un riconoscimento per la sua dedizione in campo e il suo atteggiamento generoso, simbolo del grande affetto tra il giocatore e la tifoseria.

Tiene in mano il Roburrino, Filippo Boccardi (foto), nota intonata di una stagione, per la Robur, più di stecche che di acuti. Un premio che il Siena Club Enrico Chiesa, il presidente Lorenzo Rosso in testa, e il periodico ’Il Bianconero’, gli hanno assegnato per quanto ha fatto vedere in campo, per la sua generosità, ma anche per la stima che i tifosi hanno per lui: un affetto toccato con mano anche martedì sera ’Da Michele’. Un affetto ricambiato: una ‘dichiarazione’, quella dell’attaccante bianconero. Una ferma volontà di vestire ancora i colori della Balzana, la sua. "Sono felicissimo di questo riconoscimento – ha affermato Boccardi –: per me è già un orgoglio indossare questa maglia, essere premiato un’emozione in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net