All-in su Allegri | il Milan ha scelto Doppietta bianconera | ESCLUSIVO

Scopri le ultime novità sul mercato del Milan, con particolare attenzione alla possibile nuova panchina e alle quotazioni di Allegri in forte ascesa. Esclusivo aggiornamento sulle strategie di mercato e sui giocatori potenzialmente in uscita, con approfondimenti di Zona Rossonera su YouTube.

Le ultime sul mercato del Diavolo, a partire dalla situazione legata all’allenatore. Poi un punto sui giocatori che potrebbero lasciare il club Occhi puntati sul nuovo allenatore in casa Milan, con le quotazioni di Massimiliano Allegri nettamente in risalita in queste ultime ore. Per fare il punto della situazione, Zona Rossonera, programma YoTube di Calciomercato.it, ha contattato Orazio Accomando. “All-in Milan su Allegri”: svolta in panchina, doppia alternativa bianconera (LaPresse) – Calciomercato.it “Posso subito dirvi che Italiano rinnoverà a tre milioni più bonus con il Bologna. L’allenatore siciliano possiamo dunque escluderlo dalla corsa alla panchina del Milan, che ci sta provando forte con Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “All-in su Allegri”: il Milan ha scelto. Doppietta bianconera | ESCLUSIVO

