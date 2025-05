Alessio Tucci il padre | Mio figlio aveva scoperto che Martina Carbonaro chattava con un altro era sconvolto

Alessio Tucci, noto figura pubblica, si trova al centro di un’emozionante vicenda familiare: suo padre, Domenico, ha condiviso il dolore per la scoperta della chat tra Martina Carbonaro e un altro ragazzo, raccontando un momento di grande sconforto e delusione. In questa difficile situazione, la famiglia Tucci affronta con sincerità e cuore aperto le primo difficoltà.

«Siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina era come una figlia per noi». È con voce spezzata che Domenico, padre di Alessio Tucci, ha affrontato i cronisti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessio Tucci, il padre: «Mio figlio aveva scoperto che Martina Carbonaro chattava con un altro, era sconvolto»

Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro - Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro. 🔗continua a leggere

