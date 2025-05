Alessio Gardin non ce l’ha fatta morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie | donati gli organi

Tragica notizia: Alessio Gardin, 30 anni, è morto dopo essersi procurato una folgorazione mentre raccoglieva ciliegie, lasciando un messaggio di speranza con la donazione degli organi. La sua scomparsa, avvenuta dopo tre giorni di coma irreversibile all'ospedale di Brescia, ha toccato molti e ha sottolineato l'importanza della donazione.

Il 30enne è deceduto dopo 3 giorni di coma irreversibile. Alessio Gardin, 30 anni, non ce l’ha fatta. Dopo tre giorni di coma irreversibile, i medici dell’ospedale Civile di Brescia hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio. Troppo gravi le ferite riportate domenica 25 maggio, quando una scarica elettrica da 15mila volt lo ha investito mentre si trovava su un cestello elevatore, intento a raccogliere ciliegie in un campo di famiglia nella frazione di Bessimo Superiore, a Darfo Boario Terme. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della fidanzata, Giusy, che ha assistito impotente alla scena e lanciato subito l’allarme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alessio Gardin non ce l’ha fatta, morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie: donati gli organi

Darfo Boario Terme, morto Alessio Gardin: il 30enne era stato folgorato mentre raccoglieva ciliegie - Un tragico incidente ha colpito Darfo Boario Terme, dove Alessio Gardin, un giovane di 30 anni, è morto folgorato mentre raccoglieva ciliegie. 🔗continua a leggere

