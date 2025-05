Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie | sequestrato il camioncino su cui ha preso la scossa

Tragedia a Darfo Boario Terme: Alessio Gardin, 30 anni, è morto dopo essere stato folgorato dai cavi dell’alta tensione mentre raccoglieva ciliegie, e il suo camioncino è stato sequestrato dagli investigatori per approfondimenti. Scopri tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Gli investigatori hanno sequestrato il camioncino sul quale Alessio Gardin è stato folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre raccoglieva le ciliegie a Darfo Boario Terme (Brescia). Il 30enne è morto dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie: sequestrato il camioncino su cui ha preso la scossa

Alessio Gardin non ce l’ha fatta, morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie: donati gli organi - Tragica notizia: Alessio Gardin, 30 anni, è morto dopo essersi procurato una folgorazione mentre raccoglieva ciliegie, lasciando un messaggio di speranza con la donazione degli organi. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Alessio Gardin Morto Folgorato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglie le ciliegie: la tragedia sotto gli occhi della fidanzata; Darfo Boario Terme, morto Alessio Gardin: il 30enne era stato folgorato mentre raccoglieva ciliegie; Folgorato a Darfo, il 30enne Alessio Gardin è morto in ospedale; Folgorato mentre raccoglie le ciliegie: Alessio è morto in ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie: sequestrato il camioncino su cui ha preso la scossa - Gli investigatori hanno sequestrato il camioncino sul quale Alessio Gardin è stato folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre raccoglieva le ciliegie ... 🔗Come scrive fanpage.it

Alessio Gardin muore folgorato mentre raccoglie le ciliegie: il cestello della gru ha toccato i cavi dell'alta tensione, aveva 30 anni - Non è sopravvissuto il 30enne Alessio Gardin che domenica è rimasto folgorato mentre raccoglieva ciliegie in Vallecamonica nel Bresciano. L'uomo era su un cestello di una gru in ... 🔗Riporta msn.com

Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglie le ciliegie: la tragedia sotto gli occhi della fidanzata - Il 30enne è deceduto all'ospedale Civile di Brescia, dove era arrivato in condizioni disperate. Fatale una scarica da 15mila volt ... 🔗Si legge su today.it